Российский пилот объяснил причины пугающего пассажиров маневра

Российский пилот объяснил причины, по которым самолет в процессе приземления может резко прервать снижение и уйти на второй круг, тем самым испугав пассажиров. Соответствующим постом летчик Роман Бутенко поделился в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, подобная процедура выполняется в случае, если дальнейшее продолжение захода на посадку не обеспечивает безопасное выполнение самой посадки. При этом решение может быть принято даже после касания со взлетно-посадочной полосой.

«Выполнить уход пилоты могут по разным причинам, будь то выехавший на полосу самолет или внезапный сдвиг ветра (на самом деле, таких моментов намного больше)», — пояснил Бутенко, подчеркнув, что маневр, о котором идет речь, является абсолютно штатной процедурой, отработанной летчиками до автоматизма.

Пилот уточнил, что решение об уходе на второй круг может быть принято как командиром воздушного судна, так и вторым пилотом — так или иначе, команда должна выполняться обоими незамедлительно.

«Об уходе на второй круг никто не предупреждает пассажиров, поэтому часто это становится достаточно большим стрессом для них, но необходимо понимать, что это нормальная рабочая процедура», — заключил Бутенко.

29 сентября сообщалось, что американский пилот гражданской авиации Патрик Смит (Patrick Smith) назвал потерю контроля над происходящим своим главным страхом во время авиаперелетов. По словам летчика, наибольший стресс в ходе работы могут вызывать чужие действия или действия внешних сил, которые нельзя заранее предугадать.