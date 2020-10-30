Российский пилот перечислил самые странные вопросы в свой адрес

Российский пилот перечислил самые странные вопросы, которые он когда-либо слышал в свой адрес от окружающих. Интервью с летчиком Максимом Залевским опубликовано на YouTube-канале LUKI.

По его словам, люди нередко интересовались, смогли бы они стать пилотами и полноценно управлять воздушным судном при наличии тех или иных медицинских заболеваний и особенностей.

«Достаточно забавный вопрос. (...) А я не знаю. Проблема в том, что я не врач. Я знаю только то, что мое здоровье подходит для того, чтобы работать пилотом», — отметил он.

Еще один необычный и одновременно популярный вопрос связан с темой самых любимых с точки зрения простоты посадки аэропортов среди членов экипажа. Залевский считает, что более правильно в такой ситуации ответить, что любая авиагавань может стать сложной в зависимости от погодных условий.

«У нас всегда есть болтанка или, к примеру, скользкая полоса. Если эти факторы сходятся, то самый простой аэродром становится самым сложным», — пояснил он.

Еще один странный вопрос в адрес Залевского прозвучал в одной из его командировок от незнакомого человека. «В лифте гостиницы мы столкнулись с постояльцем. Он оценивающе посмотрел на форму, поулыбался, пожелал хорошего рейса и практически уже на выходе сказал: "Ну она же плоская?"» — вспомнил пилот.

28 октября другой российский пилот объяснил причины, по которым самолет в процессе приземления может резко прервать снижение и уйти на второй круг, тем самым испугав пассажиров. По его словам, подобная процедура выполняется в случае, если дальнейшее продолжение захода на посадку не обеспечивает безопасного выполнения самой посадки.