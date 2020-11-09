Пилот спрогнозировал стремительный рост мощности зон турбулентности

Пилот пассажирского самолета Патрик Смит (Patrick Smith) прогнозирует, что в ближайшем будущем произойдет стремительный рост мощности зон турбулентности и риска вызванных ими последствий. Об этом пишет Daily Express.

По его словам, глобальное потепление способно значительно усилить это явление, в результате чего число увечий, возникающих в процессе, — к примеру, травм головы, шеи, плеч, лодыжек, — также может вырасти.

«Турбулентность напрямую связана с погодными условиями, и вполне естественно, что по мере того, как глобальное потепление их дестабилизирует и, например, усиливает штормы, такие ситуации станут более распространенными», — пояснил пилот.

Смит подчеркнул, что как правило особая медицинская помощь после попадания в зоны турбулентности требуется примерно 50 пассажирам из двух миллиардов путешествующих каждый год. Более половины из нуждающихся в медицинской помощи составляют бортпроводники.

«И большинство из них — люди, которые падают и ударяются, потому что, вопреки всем требованиям, не пристегнуты ремнями безопасности», — заключил он.

9 января Смит также рассказал о турбулентности и развеял один из наиболее распространенных страхов туристов в авиапутешествиях. По его словам, пассажирам не следует беспокоиться о тряске во время полета, так как конструкция воздушных судов позволяет в такой ситуации выдержать все нагрузки.