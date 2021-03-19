92-летняя российская пенсионерка показала роскошную свадьбу с 70-летним женихом

Пенсионеры из Тюменской области сыграли роскошную свадьбу и поделились впечатлениями. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Согласно материалу, 92-летняя Раиса и 70-летний Геннадий познакомились через сельского участкового. По информации «Аргументов и Фактов», героиня материала позвонила в полицию с просьбой найти ей «какого-нибудь мужчину».

Участковый познакомил пенсионерку с Геннадием. По словам Раисы, мужчина стал часто приходить к ней в гости, они проводили много времени друг с другом, а потом решили пожениться. Пара сыграла свадьбу 19 марта в тюменском ЗАГСе. Невеста показала, что была одета в дизайнерское платье с цветочным принтом, а жених — в классические серые брюки и рубашку в тон. После регистрации новобрачных встретил лимузин, и они отправились в деревню отмечать событие в кругу близких людей и есть «торт с белыми лебедями из мастики».

В сентябре 2020 года прославившиеся в сети «дедушка-хипстер» с женой раскрыли секрет своей популярности. По информации издания, точный возраст бывшего шеф-повара Гюнтера Краббенхофта (Günther Krabbenhöft) и его возлюбленной Бритт Канья (Britt Kanja) не уточняется, однако известно, что они точно старше 70 лет. Несмотря на возраст, пара продолжает вести активный образ жизни: посещает различные мероприятия и ходит на танцевальные вечеринки.