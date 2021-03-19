Раскрыто местонахождение исчезнувшей с радаров НАТО российской подлодки

Подводная лодка Черноморского флота (ЧФ) «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка», исчезнувшая с радаров кораблей НАТО в Средиземном море, после прохождения Гибралтара в подводном положении следует в восточное Средиземноморье. Ее местонахождение раскрыл источник ТАСС в силовых структурах Крыма.

«В составе Средиземноморской эскадры она сменит однотипную субмарину», — говорится в сообщении. Официального подтверждения этой информации в настоящий момент нет.

По словам источника, в День моряка-подводника, который в России отмечается 19 марта, почти все подлодки проекта 36.3 Черноморского флота действуют в море. Собеседник агентства считает, что инцидент с «потерей» лодки кораблями НАТО «не стоит выеденного яйца». «Не зря сами натовцы назвали лодки этого проекта "черными дырами"», — добавил он.

Ранее сообщалось, что российская подлодка исчезла с радаров НАТО, при этом она продолжает оставаться на связи с командованием и подает сигналы. Отмечалось, что противолодочные силы Североатлантического альянса пытаются обнаружить российскую субмарину уже неделю.

Субмарины проекта «Варшавянка» относятся к третьему поколению больших дизель-электрических подводных лодок и являются одними из самых малошумных в мире. Основным вооружением «Варшавянок» является ракетный комплекс «Калибр-ПЛ». Идея создания полного виртуального макета субмарины и возможности при помощи мобильного дата-центра проведения ее дистанционного ремонта принадлежала убитому в СИЗО инженеру Валерию Пшеничному, которого называли «русским Илоном Маском».