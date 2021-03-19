Самолет с сотней пассажиров упал на нос из-за поломки шасси и попал на видео

В Мексике самолет авиакомпании Viva Aerobus с сотней пассажиров на борту упал на носовую часть из-за поломки передней опоры шасси. Произошедшее попало на видео, запись была опубликована в Twitter.

На размещенных в сети кадрах запечатлено воздушное судно, наполовину лежащее на летном поле — при этом бортпроводники и сотрудники аэропорта производят эвакуацию путешественников по надувным трапам.

Как уточняет портал Simple Flying, инцидент произошел в четверг, 18 марта, около 13:40 по местному времени (22:40 мск) в авиагавани Пуэрто-Вальярта: лайнер Airbus A320 готовился к вылету в Монтеррей. Поломка на судне возникла в процессе рулежки по взлетно-посадочной полосе.

В результате экипаж был вынужден эвакуировать всех пассажиров — никто из находившихся на борту 127 человек не пострадал.