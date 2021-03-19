Описано происходящее на борту самолета в ожидании следующего рейса в аэропорту

Эксперты описали, что происходит на борту самолета, пока пассажиры ожидают свой рейс в аэропорту. Информацией об этом они поделились на сайте портала «Тонкости Туризма».

По словам специалистов, в среднем лайнер готов к следующему рейсу через 20-30 минут после посадки. Авиакомпании-лоукостеры стараются сократить время пребывания воздушных судов в аэропорту, так как чем дольше самолет находится в воздухе, тем большую прибыль он приносит перевозчику.

Специально для этого лоукостеры предпочитают не подводить телетрап к своим самолетам, а отправлять их на стоянку. В этом случае лайнер может использовать два разных трапа для высадки и посадки пассажиров.

После приземления самолет тщательно осматривается на предмет возможных повреждений. Далее выгружается багаж пассажиров, и лайнер заправляют топливом, предварительно заземлив его.

Уборка салона и туалетов идет параллельно с заправкой самолета водой. После этого — повторная проверка двигателей. В последнюю очередь к посадке приглашаются пассажиры и запрашивается разрешение на взлет у диспетчера.

Ранее в марте российская стюардесса рассказала, что произойдет при внезапном недомогании обоих пилотов. Так, по ее словам, управление самолетом может взять на себя один из членов экипажа — он будет выполнять все указания диспетчеров.