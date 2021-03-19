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Выпавший с 25-го этажа школьник пришел в сознание и произнес первые слова

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Фото: Telegram-канал Mash

11-летнему мальчику из Новочебоксарска, Чувашия, выжившему после падения с 25-го этажа, провели операцию. Ребенок пришел в сознание и произнес первые слова, сообщает Telegram-канал Life.

Школьник также уже самостоятельно ест, рядом с ним находятся родители. На всякий случай мальчика оставили под наблюдением в реанимации.

Ранее сообщалось, что ребенок упал с 23-го этажа на припаркованную рядом с домом «Газель» и выжил. Перед происшествием школьник сбежал с уроков. Инцидент произошел на улице Винокурова, 99 примерно 08:50 в пятницу, 19 марта.

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