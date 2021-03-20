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Части студентов разрешили вернуться на учебу в Россию

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Студенты, аспиранты, ординаторы и слушатели подготовительных факультетов из стран с благоприятной эпидемической обстановкой смогут вернуться на учебу в Россию. Соответствующее распоряжение выпустило министерство науки и высшего образования, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о государствах, ситуацию в которых счел благополучной Роспотребнадзор. Ведомство будет регулярно обновлять список таких государств. В настоящее время въехать в страну могут студенты из Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Греции, Египта, Индии, Казахстана, Катара, Киргизии, Кубы, Мальдивской Республики, ОАЭ, Сейшельских островов, Сербии, Сингапура, Танзании, Турции, Финляндии, Швейцарии, Эфиопии, Южной Кореи, Южной Осетии, Японии.

Иностранные граждане, которые планируют вернуться на учебу в Россию, должны уведомить вуз об этом за 10 дней до приезда. После отправки письма на электронную почту студентам придет информация о въезде.

Ранее сообщалось, что правительство России разрешило иностранным студентам из стран с низким распространением короновируса вернуться к очному обучению в России. Российские власти будут определять, могут ли иностранные студенты вернуться в вузы, с помощью специального алгоритма.

Предыстория: Россия разрешила въезд иностранным студентам
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