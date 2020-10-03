Российские вузы начали отправлять студентов на удаленку

Российские вузы на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом начали снова отправлять студентов на удаленку. Например, Университет Плеханова перевел часть учащихся на дистанционный режим до конца октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей вуза.

«Перешли заочники и очно-заочники», — уточнили в университете и подчеркнули, что студенты, проходящие обучение в очной форме по программе бакалавриата, сохранят традиционный режим учебы. На неопределенный срок студентов решили отправить на удаленку в МАРХИ.

За последние сутки в России выявили 9859 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, наибольший рост наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге и Московской области. При этом суточный прирост бьет рекорды конца мая. Всего с начала пандемии в России выявили 1 204 502 случая коронавируса.

По мнению вирусологов, победить COVID-19 получится только к концу 2021-го. Пока у 70 процентов населения не будет иммунитета, заболеваемость будет расти.