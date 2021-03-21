Врач-онколог назвала основные симптомы опухоли головного мозга

Британский врач-онколог Кэтрин Макбейн назвала основные симптомы опухоли головного мозга. Об этом сообщает The Independent.

По словам онколога, одним из главных признаков заболевания являются судорожные припадки. Она отметила, что если у здорового человека неожиданно происходит подобный приступ, то это повод незамедлительно обратиться в больницу, в которой стоит произвести МРТ мозга.

Кроме того, по мнению Макбейн, следует обратить внимание на такой симптом, как слабость. Особенно, если это ощущение внезапно проявляется с одной стороны тела или конечности и становится заметнее в течение нескольких недель. Об опухоли мозга также могут сигнализировать такие нарушения в работе речевого аппарата, как невнятная речь, путаница или неспособность найти нужные слова.

При ухудшении зрения стоит посетить офтальмолога и провести полное обследование глаз, подчеркнула специалист. Данный симптом в совокупности с другими признаками также может указывать на развитие злокачественного образования.

Врач-онколог добавила, что головные боли без сопутствующих симптомов вряд ли говорят о развитии опухоли. Однако она подчеркнула, что если это ощущение отличается от того, что вы испытывали ранее, если оно сильнее и беспокоит в течение длительного времени, то следует обратится к врачам.