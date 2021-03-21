Эксперт назвала факторы здорового сна для разных типов людей

Сомнолог из австралийского города Сидней Оливия Ареццоло (Olivia Arezzolo) назвала факторы здорового сна для разных типов людей. Ее слова приводит Daily Mail.

«Сон определенно не универсальная концепция, и все зависит от вашего хронотипа и ваших генов циркадного ритма», — заявила эксперт. Ареццоло утверждает, что существует четыре так называемых хронотипов — волк, медведь, лев и дельфин. Отмечается, что все они имеют различные потребности в восстановлении.

По словам сомнолога, льву, который любит рано ложиться и рано просыпаться, обычно требуется меньше сна, чем волку или медведю. Волки же предпочитают засыпать поздней ночью и в идеале должны спать до девяти утра.

В то же время медведи обычно пробуждаются в семь утра, но им необходимо выпить кофе, чтобы взбодриться. Представители данного хронотипа, составляющие 55 процентов населения, полностью просыпаются только к десяти утра. Однако они испытывают сильную сонливость к 15 часам дня, из-за чего могут нуждаться в сахаре, употребление которого затруднит попытки уснуть в течение дня.

Четвертый хронотип, дельфин, является, по словам эксперта, «типичным страдающим от бессонницы». Ареццоло объяснила, что у них «нет установленного распорядка сна, и они могут поспать два часа в одну ночь и десять часов в другую».

Эксперт отметила, что гены также имеют большое значение. Она привела в пример заключение недавнего исследования, которое показало, что люди с мутацией гена DEC2 спят около шести часов, что значительно короче, чем те, у кого нет этого гена. Они спят в среднем восемь часов.