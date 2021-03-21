Хомяк по кличке Сталин спас хозяйку от смерти

Хомяк по кличке Сталин покусал свою хозяйку, жительницу города Бромсгроув в Британии, и спас ее от смерти. Когда женщина обратилась с распухшим от укуса пальцем в больницу, врачи диагностировали у нее редкую болезнь, пишет Daily Star.

Британка мыла клетку зверька, как вдруг тот сильно укусил ее за большой палец. Впоследствии он распух, а из раны стал сочиться гной. Спустя время после этого на руке британки появились синяки, и она решила обратиться к врачам, гадая, связаны ли синяки с недавним укусом грызуна.

В госпитале у нее взяли анализы и выяснили, что у женщины повышен риск тромбоза из-за опасно высокого уровня свертываемости белков в крови. Это оказалась редкая болезнь, которая может привести к смерти.

В итоге британка переименовала своего питомца в доктора Сталина и теперь прикасается к нему только в перчатках. Она пообещала врачам держаться от хомяка подальше.

Ранее другая жительница Британии рассказала, как пес спас ее от таинственной болезни. У женщины обнаружились странные симптомы, которые выражались в болях в животе, онемении конечностей и других недомоганиях. Она перестала выходить на улицу из страха очередного приступа вне дома. Однако когда девушка завела пса, ей пришлось перебороть этот страх и взять себя в руки.