Домашний пес спас страдающую от таинственной болезни хозяйку

В английском городе Лидс, графство Йоркшир, домашний пес по кличке Роки спас свою хозяйку Натали Райан. Об этом сообщает издание Metro.

32-летняя Райан утверждает, что в 2015 году она начала страдать от расстройства желудка. Последующие пять лет врачи безуспешно пытались поставить ей диагноз, в то время как таинственная болезнь прогрессировала. Женщина стала жаловаться на помутнение в глазах, онемение конечностей, мышечные спазмы, слабость и диарею. Со временем она перестала выходить на улицу, опасаясь неожиданных приступов недуга.

«Я постоянно мучаюсь от боли. В какие-то дни симптомы ослабевают, в другие я не могу подняться с кровати», — говорит она. В октябре 2018 года Райан получила на день рождения австралийскую овчарку по кличке Роки. «Как только он появился в нашем доме, мне пришлось взять себя в руки, так как с ним нужно было гулять, — вспоминает она. — Он нуждался во мне, поэтому мне пришлось искать способы бороться со своим страхом».

По словам Райан, именно благодаря Роки она преодолела страх выходить на улицу. Британка убеждена, что пес спас ей жизнь и поднял на ноги. «Я делаю все возможное, чтобы выздороветь. Я по-прежнему сдаю анализы, а доктора пытаются найти ответы. Медики обнаружили, что я страдаю от 19 аллергий на еду. Я исключила запрещенные продукты из своего рациона, но симптомы не исчезли. Я надеюсь, что когда-нибудь мне поставят верный диагноз», — заключила она.

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