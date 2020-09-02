Женщина страдала от таинственной болезни и через десять лет нашла разгадку

Жительница английского графства Кент десять лет страдала от неизвестной врачам болезни и нашла разгадку. Об этом сообщает газета Daily Mirror.

В 2008 году Джуди Уилшер (Judy Wilsher) прошла хирургическое лечение ахалазии кардии. После этого ее организм перестал полноценно переваривать еду, и каждый прием пищи вызывал у нее приступ тошноты. Из-за таинственной болезни британка похудела почти на десять килограммов и перенесла еще четыре операции в попытке вылечить расстройство пищевода.

Уилшер неоднократно обращалась к врачам и проходила лечение. Однако верный диагноз ей поставили только спустя десять лет. «Так страшно, когда никто не может тебе помочь. Это чудовищно, — признается 71-летняя женщина. — Я просто хотела, чтобы кто-нибудь сказал мне, что со мной происходит».

В рамках шоу Diagnosis Detectives от «Би-би-си» Уилшер направили на прием в частную клинику Лондона к гастроэнтерологу Рэю Шидрави (Ray Shidrawi). Врач провел обследование и заключил, что во время хирургического лечения ахалазии кардии врачи повредили пациентке блуждающий нерв.

Проведенные Шидрави анализы показали, что желудок Уилшир опорожнялся на час дольше обычного. По этой причине она так часто испытывала тошноту. «Спустя столько лет мы можем сказать наверняка, в чем таилась проблема, — утверждает гастроэнтеролог. — Я убежден, что все дело в поврежденном блуждающем нерве».

В июне сообщалось, что в Таиланде Лам Пхраи Си Нуан лишилась возможности передвигаться без костылей из-за груди, выросшей до аномальных размеров. Доктора не могут поставить женщине диагноз и предложить ей какое-либо лечение. Они лишь проверили, что у пациентки нет раковой опухоли.