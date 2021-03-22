Бастрыкин рассказал о наказании за фото нацистов на сайте «Бессмертного полка»

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин рассказал о наказании для тех, кто прислал фото нацистов на сайт проекта «Бессмертный полк». Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, все те, кто разместил на сайтах акции снимки нацистских преступников и предателей родины, понесли заслуженное наказание. Так, большинство правонарушителей были приговорены к штрафам, однако пермяк Даниил Симанов получил 200 часов обязательных работ. Отмечается, что в последние годы заведено несколько уголовных дел по статье о реабилитации нацизма, в том числе за публикацию фото Адольфа Гитлера на сайте проекта.

Бастрыкин также призвал установить и осудить всех нацистских преступников, а в случае их смерти — предать огласке их имена и преступления. «Все, кто причастен к бесчеловечному отношению к населению, геноциду, убийствам мирного населения и военнопленных, должны быть установлены и осуждены», — сказал Бастрыкин. Он отметил, что подробности о массовых убийствах мирного населения во времена Второй мировой войны во многих российских регионах стали известны благодаря раскопкам и рассекречиванию архивов.