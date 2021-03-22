Названа отрасль с самыми высокими зарплатами в Заполярье

Самую высокую зарплату в Заполярье получают работники сельского и лесного хозяйства, передает «СеверПост.ru». Работники этой отрасли зарабатывают 144 тысячи в месяц.

В рейтинге российских регионов с самыми высокими зарплатами Мурманская область заняла 6-е место. Третью строчку в списке занимает Ямало-Ненецкий автономный округ. Там зарплата у работников нефтяной отрасли превышает 170 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что самыми доступными городами по стоимости жизни на среднюю зарплату стали Сургут, Мурманск и Тюмень.