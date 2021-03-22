Мир
 
Последние новости
Иван Ургант заразился коронавирусом
Внешний вид разозлившегося во время игры в гольф Трампа высмеяли в сети
Леопард забрался в жилой дом, ранил пять человек и убил девочку
В Госдуме оценили идею кормить россиян хлебом из насекомых
МВД отказалось возбуждать дело после госпитализации Навального
Вооруженные силы Армении пообещали сохранять политический нейтралитет
Нежелание россиян работать объяснили выплатами по 15 тысяч рублей
Орландо Блума высмеяли за необычную диету
Раскрыты секретные функции Windows
Новости партнеров
Прослушать новость

ЕС направит в Россию инспекцию для проверки «Спутника V»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Kalizhan Ospanov / XinHua / Globallookpress.com

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) в апреле направит в Россию инспекцию для проверки российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава департамента угроз здоровью и стратегии вакцинации агентства Марко Кавалери, его слова приводит РИА Новости.

Кавалери пояснил, что проверка затронет вопросы, связанные с клиническими испытаниями и производством российского препарата. «Затем мы попытаемся понять, к какому времени у нас будут все данные, необходимые для возможного одобрения этой вакцины в итоге», — добавил представитель регулятора ЕС.

4 марта Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) начало экспертизу российской вакцины «Спутник V». Европейский регулятор рассчитывает, что оценка пройдет в сжатые сроки. Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутника V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь регистрации препарата в ЕС.

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на источник, что российский препарат может быть одобрен в ЕС уже во второй половине мая. Координатор по вопросам вакцинации в Швеции Ричард Бергстрём также рассказал, что российская вакцина может быть одобрена в ЕС не ранее мая.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Швеции захотели производить «Спутник V»
В Европе заявили о нехватке вакцин для предотвращения третьей волны
Названы сроки одобрения «Спутника V» в ЕС