Дочь Ефремова прокомментировала условия жизни спивающейся матери

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария прокомментировала состояние и условия жизни спивающейся матери, актрисы Ксении Качалиной. Анна Мария, которая просит обращаться к ней в мужском роде и называет себя Аэм Тиллмари, выступила в опубликованном на YouTube-канале НТВ эфире программы «Звезды сошлись».

«Я не профессионал, я не могу ставить диагнозы, но лично я по определенным признакам подозреваю [у матери] шизоаффективное расстройство или шизоидное расстройство. Это немного разные штуки, но они имеют схожую симптоматику», — отметил Тиллмари.

Он подчеркнул, что в настоящее время испытывает психологические проблемы из-за отношения матери к нему в детстве: «Она довольно часто злоупотребляла алкоголем и, возможно, какими-то наркотическими веществами».

«Проблема моей матери состоит в том, что она никогда не занималась терапией, и она никогда не подходила к симптомам своих ментальных расстройств всерьез. И это привело ее к тому виду, в котором она находится сейчас», — объяснил Тиллмари.

21 марта телеканал НТВ показал условия жизни 49-летней Качалиной, бывшей жены Ефремова, которая спивается и живет в грязной и замусоренной квартире с кошками. Женщина пожаловалась на бедность и пообещала подать в суд на свою дочь, чтобы добиться выплат.