Блогерша показала женщинам легкий способ защититься от насильников

TikTok-блогерша с ником faesfx показала женщинам, как правильно защищаться от насильников с помощью связки ключей. Как сообщает Daily Mirror, ее способ привлек внимание многих пользователей сети и вызвал дискуссию.

По словам блогерши, если зажать ключи в кулаке, это может навредить тому, кто пытается защититься, так как в таком положении ключ может поранить кожу ладони.

«Вместо этого возьмите свой самый длинный ключ и держите его таким образом. Так стоящий ключ никуда не денется», — заверила она и продемонстрировала свой прием: самый длинный ключ нужно взять в кулак и держать как нож.

В результате ключ позволит ранить насильника при самообороне, пояснила faesfx. Вместе с подругой она показала, что в случае попытки изнасилования или нападения ее способ позволит ранить преступника в ногу и гениталии.

Ролик получил тысячи комментариев с благодарностями от пользовательниц, усвоивших совет блогерши. «Я держала ключи тем способом, думая, что я в безопасности», — пояснила одна из юзеров. Другая отметила, что также не стоит забывать громко реагировать на попытку преступления, привлекая внимание прохожих и полиции.