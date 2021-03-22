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Кот помог спасти найденного у тела матери ребенка в Москве

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Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Домашний кот помог спасти ребенка, найденного у тела матери в одной из квартир в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как стало известно, незадолго до смерти женщина сообщила родным, что собирается с ребенком на дачу. После этого родственники не могли до нее дозвониться несколько дней, объяснив это плохой связью.

Через некоторое время мать погибшей решила приехать в московскую квартиру дочери, однако попасть в нее не смогла. Стоя у двери, она услышала мяуканье кота хозяйки, которого обычно она брала с собой на дачу. Заподозрив неладное, пожилая женщина вызвала слесаря.

Вскрывая дверь, специалист обратил внимание на специфический запах из квартиры и посоветовал вызывать врачей. Приехавшие медики констатировали смерть женщины. Обнаруженную девочку в истощенном состоянии доставили в больницу.

О том, что в столице годовалого ребенка обнаружили рядом с телом матери, сообщалось ранее. Как было установлено, проживающая в квартире женщина умерла около трех дней назад, а девочка все это время провела без еды и воды. На данный момент жизни девочки ничто не угрожает.

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