Кот помог спасти найденного у тела матери ребенка в Москве

Домашний кот помог спасти ребенка, найденного у тела матери в одной из квартир в Москве. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Как стало известно, незадолго до смерти женщина сообщила родным, что собирается с ребенком на дачу. После этого родственники не могли до нее дозвониться несколько дней, объяснив это плохой связью.

Через некоторое время мать погибшей решила приехать в московскую квартиру дочери, однако попасть в нее не смогла. Стоя у двери, она услышала мяуканье кота хозяйки, которого обычно она брала с собой на дачу. Заподозрив неладное, пожилая женщина вызвала слесаря.

Вскрывая дверь, специалист обратил внимание на специфический запах из квартиры и посоветовал вызывать врачей. Приехавшие медики констатировали смерть женщины. Обнаруженную девочку в истощенном состоянии доставили в больницу.

О том, что в столице годовалого ребенка обнаружили рядом с телом матери, сообщалось ранее. Как было установлено, проживающая в квартире женщина умерла около трех дней назад, а девочка все это время провела без еды и воды. На данный момент жизни девочки ничто не угрожает.