«Макдоналдс» захотели засудить за песни Лободы в наушниках у посетительницы

Российское авторское общество (РАО) подало в суд иск к ООО «Макдоналдс» за то, что у одной из посетительниц ресторана быстрого питания в наушниках играли песни певицы Светланы Лободы. Об этом сообщает «Коммерсант».

Как рассказал изданию зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов, песню Лободы услышал проверяющий РАО. Композиции не было в каталоге поставщика музыки для «Макдоналдс» — ООО «Ультимэйт Медиа Сервисез» (УМС) — привлеченного по делу в качестве третьей стороны. Он подчеркнул, что этот каталог состоит полностью из иностранной музыки, которая воспроизводится в ресторанах по лицензии исполнителей.

В прошлом году суд назначил фоноскопическую экспертизу предоставленной РАО видеозаписи. Она должна определить, из какого источника звучала песня Лободы и еще один трек. Кроме того, материал изучат на предмет монтажа, следует из материалов дела.

Изучив видеозапись, Семенов пришел к выводу, что ставшая предметом спора музыка играла из наушников девушки, которая сидела рядом с проверяющим. «Во всяком случае, она попала на видео, когда уходила из ресторана», — отметил он.

Иск был подан в июне 2019 года. Ближайшее заседание по нему назначено на 19 апреля.