Российские полицейские в ходе следствия целый год смотрели мультфильмы

Полицейские в Москве целый год смотрели мультфильмы в ходе следствия по делу о пиратских копиях. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так, правоохранители год назад обнаружили склад DVD-дисков с пиратскими копиями хитов нулевых. Чтобы установить подделку, они устраивали киновечера с просмотром «Шрека», «Кота в сапогах» и других известных мультфильмов.

Когда подтвердилось, что все 2,3 миллиона копий кинолент не имели лицензии, диски уничтожили, а упаковки сдали на переработку. Общая сумма ущерба от деятельности «пиратов» оценивается в 100 миллионов рублей. Хозяина склада привлекли за нарушение авторских прав, согласно статье 146 Уголовного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что мосгорсуд взыскал с популярного музыкального сервиса «Зайцев.нет» (Zaycev.net) почти четыре миллиона рублей за распространение пиратских копий песен и пригрозил блокировкой за повторное нарушение. Такое решение было вынесено по двум искам. В первом говорилось о песнях Любови Успенской, а во втором — сразу о нескольких исполнителях.