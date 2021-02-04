Популярному музыкальному порталу «Зайцев.нет» пригрозили блокировкой

Мосгорсуд взыскал с популярного музыкального сервиса «Зайцев.нет» (Zaycev.net) почти четыре миллиона рублей за распространение пиратских копий песен и пригрозил блокировкой за повторное нарушение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Решение было вынесено по двум искам. В первом говорилось о песнях Любови Успенской, в качестве компенсации по нему с «Зайцев.нет» взыщут 660 тысяч рублей. Второй иск касался нескольких десятков исполнителей, в том числе групп «Агата Кристи», «Гости из будущего», «Ленинград» и Serebro. Размер компенсации составил 3,2 миллиона рублей, хотя изначально правообладатели хотели взыскать 40 миллионов.

Кроме того, «Зайцев.нет» запретили создавать технические условия, которые обеспечивали бы незаконное размещение или распространение песен. При повторном нарушении ресурс может ждать блокировка.

Порталу «Зайцев.нет» и ранее угрожали блокировками. В частности, на этом настаивала принадлежащая Лиане Меладзе звукозаписывающая компания «Вельвет Мьюзик».

В 2016 году во время рассмотрения иска об этом в Мосгорсуде истец требовал пожизненной блокировки сайта за незаконное распространение фонограмм на песни «У меня появился другой» и «Это было прекрасно», авторство которых принадлежит Константину Меладзе. В ходе заседания стороны договорились о мировом соглашении.

«Зайцев.нет» — популярный сайт для бесплатного прослушивания и скачивания музыки — был запущен в 2004 году и позже стал одним из крупнейших музыкальных ресурсов Рунета.