Основатель портала Zaycev.net на Ferrari врезался в маршрутку в Москве

В Москве автомобиль Ferrari, за рулем которого был основатель музыкального портала Zaycev.net Евгений Трухин, врезался в маршрутку. Об этом сообщает ТАСС, видео ДТП опубликовано в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Отмечается, что происшествие случилось на Щукинской, 42. Ferrari после поворота на большой скорости въехал в микроавтобус перевозчика «Трансавтолиз», который стоял на остановке. В результате пострадали две женщины в возрасте 60-65 лет. Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщает, что именно Трухин считается виновником аварии.

Zaycev.net — популярный сайт для бесплатного прослушивания и скачивания музыки — был запущен в 2004 году и позже стал одним из крупнейших музыкальных ресурсов рунета.