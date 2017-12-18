Российской элите показали самый быстрый Ferrari

В Москве прошла закрытая официальная презентация суперкара Ferrari 812 Superfast. Об этом сообщили «Ленте.ру» представители пресс-службы компании.

На показ в обновленном шоу-руме Ferrari в «Барвиха Luxury Village» были приглашены только российские клиенты фирмы. Суперкар был представлен гостям гала-ужина лично главой Ferrari в Европе Франческо Бианки.

Самый быстрый и самый мощный автомобиль в истории фирмы оснащен двигателем V12 мощностью 800 лошадиных сил и разгоняется до 100 километров в час за 2,9 секунды. Максимальная скорость составляет 340 километров в час. Автомобиль оборудован современными электронными системами управления, а также модернизированной коробкой передач. Среди других инноваций — электроусилитель рулевого управления, которым впервые оснащена серийная модель фирмы, система активной аэродинамики и полноуправляемое шасси.

Ferrari 812 Superfast был впервые представлен публике на Женевском автосалоне 2017 года. Модель уже доступна для заказа в России в официальном шоу-руме марки. Цена на автомобиль не сообщается.

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