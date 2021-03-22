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Стало известно о планах Ирана атаковать американскую военную базу в Вашингтоне

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Фото: Molly Riley / Reuters

Иранские военные обсуждали атаку на американскую военную базу Форт-Макнейр в Вашингтоне. Об этом разведке США стало известно из перехваченных переговоров между бойцами Корпуса стражей исламской революции (КСИР), передает Associated Press.

По сведениям Агентства национальной безопасности (АНБ), иранские военнослужащие планировали нападение в духе атаки на эсминец Cole ВМС США у берегов Йемена в 2000 году. Тогда в борт эсминца врезалась лодка, начиненная взрывчаткой, погибли 17 американских моряков.

Разведке также стало известно о планах КСИР установить слежку за военной базой, проникнуть на ее территорию и убить заместителя начальника штаба армии генерала Джозефа Мартина, чья резиденция расположена в Форт-Макнейре.

Ранее Национальная разведка США сообщила, что Иран пытался повлиять на исход президентских выборов 2020 года в США, стремясь не допустить победы на них Дональда Трампа. Тегеран якобы проводил «разностороннюю скрытую кампанию», направленную на подрыв перспектив Трампа на переизбрание, веры общественности в избирательном процессе и институтах США, а также с целью «посеять разногласия и обострить социальную напряженность» в стране. При этом разведка США полагает, что Иран не пытался напрямую содействовать соперникам Трампа.

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