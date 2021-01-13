Иранские ученые призвали атаковать военных США

Сотни иранских ученых призвали атаковать военных США за попытку вторжения в воздушное пространство республики. Об этом говорится в открытом письме, которое 840 научных работников направили на имя командующего ВВС Корпуса стражей исламской революции Амира Али Хаджизаде, отмечает агентство Fars.

К Хаджизаде обратились как к «завоевателю Айн аль-Асад» — человеку, который руководил атакой на базу США в Ираке в январе 2020-го. Академики попросили КСИР наносить удары по любым военным самолетам Штатов, прежде всего по сверхдальним стратегическим бомбардировщикам-ракетоносцам В-52.

Академики указали, что мощь Штатов преувеличена «западными, сионистскими и арабскими СМИ», и попросили генерала Хаджизаде «разрушить этот нереальный и сфабрикованный образ».

Подготовка к военным мероприятиям проводится на фоне конфликта с США, который обострился в последние месяцы. 2 января сообщалось, что Военно-морские силы Ирана повысили боеготовность в Персидском заливе, а в декабре 2020-го Пентагон укрепил свою военную базу Айн аль-Асад в Ираке. Некоторые источники утверждают, что Тегеран опасается любых внезапных событий военного характера. Это в том числе вызвано многочисленными слухами и угрозами нынешнего президента США Дональда Трампа, который обещал «наказать» страну в случае ее нападения на американских военных в Ираке.