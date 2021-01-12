Иран начал военные учения в Оманском заливе на фоне конфликта с США

Иран начал военно-морские учения в Оманском заливе. Об этом пишет агентство Mehr.

Они пройдут при поддержке других армейских подразделений и продлятся два дня. В частности, во время учений пройдут испытания ракетных установок.

Подготовка к военным мероприятиям проводится на фоне конфликта с США, который обострился в последние месяцы. 2 января сообщалось, что Военно-морские силы Ирана повысили боеготовность в Персидском заливе. О том, являются ли действия Тегерана оборонительными или свидетельствуют о возможной предстоящей атаке, не сообщалось. В американской разведке действия иранских военных сочли необычными.

В декабре 2020 года Пентагон укрепил свою военную базу Айн аль-Асад в Ираке. Специалисты связывают это с годовщиной убийства иранского генерала Касема Сулеймани и предстоящей инаугурацией избранного президента США Джо Байдена. Одновременно с этим некоторые источники утверждают, что Тегеран опасается любых внезапных событий военного характера. Это в том числе вызвано многочисленными слухами и угрозами нынешнего президента США Дональда Трампа, который обещал «наказать» страну в случае ее нападения на американских военных в Ираке.