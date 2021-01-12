Мир
 
Последние новости
При пожаре в российской многоэтажке погибли восемь человек
В России разработали препарат из коры березы для профилактики коронавируса
Мужчина оставил официантке чаевые и забрал их назад из-за двух вопросов
Dr. Martens выйдет на биржу
Землетрясение в Иркутске сняли на видео
В российской колонии для бывших силовиков рухнул лифт с заключенными
Дуа Липа снялась для обложки Vogue в мини-юбках и бюстгальтере в стиле 60-х
Стало известно о «хорошем разговоре» Трампа и Пенса
Трамп ввел режим ЧС в Вашингтоне ради Байдена
Потеря обоняния оказалась симптомом неизлечимой болезни
Новости партнеров
Прослушать новость

Помпео собрался обвинить Иран в сотрудничестве с «Аль-Каидой»

Перейти в «Мою Ленту»
Майк Помпео
Майк Помпео
Фото: POOL / Reuters

Госсекретарь США Майк Помпео собрался обвинить Иран в сотрудничестве с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близко знакомые с ситуацией.

По словам источников, Помпео собирается обнародовать данные американской разведки и на их основе обвинить Тегеран в том, что он укрывал лидеров террористов и поддерживал группировку. Отмечается, что Помпео выступит перед журналистами с заявлением во вторник.

Ранее издание The Daily Beast сообщало, что президент США Дональд Трамп в последние недели своего президентства занял, скорее, пассивную позицию по поводу политики США в отношении Ирана и отдал это внешнеполитическое направление на откуп главным противникам Тегерана из числа своих советников — в частности, госсекретарю Майку Помпео.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Иракский суд выдал ордер на арест Трампа
Иран назвал причастных к убийству генерала Сулеймани
Трамп отдал политику США по Ирану на откуп Помпео