Помпео собрался обвинить Иран в сотрудничестве с «Аль-Каидой»

Госсекретарь США Майк Помпео собрался обвинить Иран в сотрудничестве с террористической организацией «Аль-Каида» (запрещена в России). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близко знакомые с ситуацией.

По словам источников, Помпео собирается обнародовать данные американской разведки и на их основе обвинить Тегеран в том, что он укрывал лидеров террористов и поддерживал группировку. Отмечается, что Помпео выступит перед журналистами с заявлением во вторник.

Ранее издание The Daily Beast сообщало, что президент США Дональд Трамп в последние недели своего президентства занял, скорее, пассивную позицию по поводу политики США в отношении Ирана и отдал это внешнеполитическое направление на откуп главным противникам Тегерана из числа своих советников — в частности, госсекретарю Майку Помпео.