Звезду «Силиконовой долины» обвинили в сексуальных домогательствах к лесбиянкам

Звезду комедийного сериала «Силиконовая долина» Томаса Миддлдитча обвинили в сексуальных домогательствах к лесбийской паре. Инцидент произошел в ныне закрытом лос-анджелесском гот-клубе Cloak & Dagger в 2019 году, пишет Entertainment Weekly.

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Посетительница заведения Ханна Хардинг заявила, что Миддлдитч делал ей и ее возлюбленной «непристойные предложения сексуального характера». Хардинг тогда был 21 год. Свидетелями домогательств артиста стали несколько сотрудников клуба. Работавшая в заведении Кэйт Морган рассказала об инциденте основателям клуба, однако те ничего не предприняли.

Отмечается, что Миддлдитч регулярно посещал закрытые «раскованные» вечеринки клуба.

После инцидента актер написал Хардинг в личных сообщениях в Instagram, отметив, что ему стыдно за то, что он смутил девушку своими действиями. «Ханна, я и подумать не мог, что мои действия показались тебе странными... Я знаю, тебе хочется выставить меня монстром... Я не ожидаю, что мы станем друзьями или что-то такое», — отметил Миддлдитч.

Помимо главной роли в ситкоме «Силиконовая долина», 39-летний Томас Миддлдитч сыграл в сериалах «Офис» и «Лига», а также появился в фильме «Волк с Уолл-стрит».