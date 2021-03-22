Вышел сериал про Майора Грома

В социальной сети «ВКонтакте» опубликован мини-сериал «Майор Гром: Ограбление Online» производства Bubble Studios. Это приквел фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», который выйдет в прокат 1 апреля.

Сериал полностью снят в вертикальном формате и эксклюзивно доступен в Клипах «ВКонтакте». Пользователи смогут максимально погрузиться в происходящее, так как история ведется от первого лица, а локации взяты из жизни.

В приквеле шесть серий, каждая длится около минуты. В нем рассказывается история бандитов Главарь, Псих и Громила, готовящихся к ограблению банка. Зрители видят действие глазами Психа, который снимает происходящее на телефон. Авторами сценария выступили Николай Шишкин, Артем Габрелянов, Роман Котков и Лейла Катыбекова.

После запуска приквела у зрителей появится возможность задать вопросы актерам. Ответы на них будут опубликованы в формате клипов.

«Майор Гром: Чумной Доктор» — российский супергеройский фильм режиссера Олега Трофима. Картина основана на серии одноименных комиксов российского издательства Bubble Comics. Майор полиции Игорь Гром, известный своим пробивным характером, сталкивается с таинственным противником — человеком в маске Чумного Доктора.