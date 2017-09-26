Канадского автора комикса о серийном убийце обвинили в расправе над украинкой

Канадского сценариста и наследника крупной компании по торговле недвижимостью Блейка Лейбела (Blake Leibel) обвинили в жестоком убийстве своей подруги. Изуродованное и обескровленное тело женщины обнаружили в их квартире в Лос-Анджелесе. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает The Independent.

В мае прошлого года мать 30-летней украинки Яны Касьян обратилась в полицию, заявив, что ее дочь пропала без вести. Стражи порядка обнаружили тело женщины после того, как взломали забаррикадированную дверь в квартире, где она проживала вместе с Лейбелом. Мужчина также находился на месте преступления.

По версии следствия, сценарист на протяжении трех дней избивал и жестоко пытал свою подругу. Женщина скончалась от потери крови. Как сообщает New York Post, рядом с ее телом лежал двухмесячный ребенок пары. Младенец не пострадал.

По словам адвоката Лейбела, у его подзащитного раньше не было проблем с психическим здоровьем.

Сам мужчина свою причастность к преступлению отрицает. В случае если вина 35-летнего Лейбела будет доказана, ему грозит смертная казнь.

Канадец стал автором комикса «Синдром» о серийном убийце, одна из иллюстраций которого напоминает сцену, увиденную полицейскими в спальне Лейбела. На ней изображена обнаженная женщина на залитой кровью кровати.