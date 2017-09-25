Самый жестокий заключенный Британии попросил Тома Харди стать отцом его ребенка

Чарльз Бронсон, известный как самый жестокий заключенный Великобритании, предложил сыгравшему его в фильме «Бронсон» актеру Тому Харди стать отцом его ребенка. Об этом сообщает Mirror.

Преступник подчеркнул, что 40-летний артист станет прекрасным «суррогатным папочкой». Об этом стало известно из письма, которое Бронсон написал из тюрьмы своему другу. Он подчеркнул, что не может завести ребенка со своей невестой, актрисой Паулой Уильямсон, поэтому ищет альтернативные варианты.

Бронсон попросил адресата связаться с Харди и узнать, как он отнесется к такому предложению. «Думаю, Паула не будет против. Я обсужу это с ней», — отметил он.

По словам Бронсона, если Харди откажется, то он обратится за помощью к актеру Дэнни Дайеру («Фанаты», «Костолом», «Парень из Борстальской тюрьмы»).

Чарльз Броснон (имя при рождении — Майкл Гордон Питерсон) — 64-летний британец, побывавший более чем в 120 исправительных учреждениях и отсидевший около 30 лет. С 1974-го по 1998 год он совершил такие преступления, как вооруженное ограбление, нанесение ранений с умыслом, злонамеренное причинение ущерба, нанесение тяжких телесных повреждений, неправомерное лишение свободы, шантаж и угроза убийства. В 1999 году был осужден на пожизненное заключение за то, что взял в заложники тюремного учителя живописи.

Преступник консультировал Харди, когда тот готовился к роли в ленте «Бронсон» 2008 года.