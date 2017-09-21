Звезду фильма «Клуб "Завтрак"» признали виновным в нападении на сожителя

Суд признал американского актера Энтони Майкла Холла виновным в нападении на соседа. Об этом сообщает Los Angeles Times.

49-летнего артиста приговорили к трем годам условного заключения и 40 часам общественных работ. На судебном процессе он не стал оспаривать обвинение.

Инцидент произошел в сентябре 2016 года. Сосед Холла оставил открытой калитку, в результате между сожителями разгорелся конфликт. Актер толкнул соседа на землю, мужчина получил перелом запястья.

Истец утверждал, что это не первый его конфликт с Холлом.

Энтони Майкл Холл снялся в таких фильмах, как «Клуб "Завтрак"», «Шестнадцать свечей», «Эдвард руки-ножницы», «Пираты Кремниевой Долины», «Темный рыцарь» и «Закон ночи». Актер также также сыграл в сериалах «Сообщество», «Нация Z», «Мертвая зона» и «Байки из склепа».