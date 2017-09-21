Вышел первый трейлер сериала «Каратель»

В сети появился проморолик сериала «Каратель» с Джоном Бернталом в главной роли. Клип опубликован на YouTube-канале Netflix UK & Ireland.

Драма расскажет о Фрэнке Касле, персонаже вселенной Marvel Comics, который решает самолично вершить правосудие в Нью-Йорке после потери семьи. В «Карателе» также сыграли Джейсон Мур, Эбон Мосс-Бакрак, Майкл Натансон и Джейми Рэй Ньюман. Премьера запланирована на 2017 год, точная дата пока не раскрывается.

Бернтал в роли Касла ранее появился в сериале 2015 года «Сорвиголова». В 2004-м вышел полнометражный фильм Джонатана Хенсли, посвященный антигерою. В нем снялись Томас Джейн, Джон Траволта и Уилл Пэттон.