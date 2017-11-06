Вышел тизер фильма «Майор Гром: Чумной доктор» по российскому комиксу

Издательский дом Bubble Comics опубликовал на YouTube тизер полнометражного фильма «Майор Гром: Чумной доктор» по российскому комиксу.

«Обычная жизнь в Санкт-Петербурге резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что современная Россия больна чумой коррупции и беззакония, он объявляет войну всем нечистым на руку чиновникам», — отмечается в синопсисе ленты.

Первая экранизация комикса о майоре Громе вышла в феврале 2017 года, но короткометражная.

Bubble, помимо «Майора Грома», выпускает комиксы «Бесобой», «Красная фурия», «Инок», «Экслибриум», «Метеора», а также детскую серию «Зигги: космический хомяк». Комиксы российского издательства публикуются на английском языке через платформу comiXolgy.