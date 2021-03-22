Мать и дочь погибли в озере из-за путаницы с педалями в машине

В малайзийском городе Кедах водитель перепутала педали и утонула в озере вместе с пассажиром. Об этом сообщает издание Free Malaysia Today.

Вечером в воскресенье, 21 марта, 60-летняя мать и ее 20-летняя дочь утонули в озере на автомобиле Proton Persona.

Начальник окружной полиции Мод Акмал Хизам Абд Хупур (Mohd Akmal Hizam Abd Khypur) сообщил, что одна из женщин находилась за рулем автомобиля. «Предварительное расследование показало, что машина находилась на парковке рядом с озером. Предположительно, водитель нажал на газ, после чего автомобиль тронулся и съехал в озеро», — сказал он.

По его словам, женщины не сумели выбраться из транспортного средства и погибли.

Тела обеих жертв извлекли из озера спустя два часа после произошедшего. Их направили в больницу для проведения вскрытия.

Ранее сообщалось, что житель китайского города Цзуньи, провинция Гуйчжоу, утопил новую машину в реке через десять минут после экзамена по вождению. Он отвлекся на сообщения с поздравлениями.