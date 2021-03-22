ООН предупредила о вероятности глобального продовольственного кризиса

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупредила о вероятности глобального продовольственного кризиса в своем докладе, передает газета «Ведомости».

В организации обратили внимание, что среднегодовое число бедствий стало более чем в три раза выше, чем 30-50 лет назад. Речь идет о природных пожарах, экстремальных погодных явлениях, нашествиях вредителей и других катаклизмах. Примерно 63 процента ущерба от них приходится на сельское хозяйство.

Пандемия коронавируса усугубила и без того разрушительные системные риски для мировой продовольственной системы, отметили там. Однако, по мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, ООН постоянно делает подобные заявления. «Таким образом они выбивают деньги у развитых стран для беднейших государств», — пояснил он.

Похожие заявления в ООН делали и ранее. Там предупреждали, что люди, живущие в бедных странах, рискуют столкнуться с дефицитом продуктов из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Мировые цены на продукты и сырье в 2020 году побили рекорд за последние три года. Показатель вырос в декабре прошлого года до 107,5 пункта, или на 2,2 процента по сравнению с ноябрем, когда был зафиксирован самый высокий уровень индекса почти за шесть лет. Эксперты не связывают рост продовольственных цен исключительно с пандемией, которая в основном привела к некоторым перебоям и задержкам в поставках. По словам специалистов, ценовая динамика зависит от соотношения спроса и предложения.