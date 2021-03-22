Самую редкую модификацию российского Т-90С заметили в Индии

В Индии заметили одну из самых редких модификаций танка Т-90С российского производства. Внимание на видео с боевой машиной, появившееся в Twitter, обратило издание «РГ: Русское оружие».

На опубликованные кадры попал железнодорожный состав, перевозивший 17 единиц бронетехники. В частности, на одной из платформ можно заметить версию Т-90С, которая в настоящее время практически не попадает в объективы камер, — с литой башней.

Как отмечает издание, всего подобных танков было изготовлено около 40. Как и более поздние модели, танки Т-90С были оснащены 1000-сильными многотопливными дизельными двигателями В-92С2, встроенной динамической защитой и ночными тепловизионными прицелами. Именно такую модификацию начали поставлять индийской армии первой. Позже Т-90С стали выпускать уже со сварными башнями.

Т-90МС (также известен как Т-90СМ, «Т-90С модернизированный» и под маркой «Тагил») — экспортный облик российского танка Т-90. После модернизации получил новую башню с пушкой 2А46М-5 и дистанционно управляемой пулеметной установкой. Машина оснащена новой системой управления огнем «Калина», а также комплексом динамической защиты «Реликт». На сегодняшний день Индия производит подобные машины на своей территории по лицензии.