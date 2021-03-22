Россия
 
Последние новости
В Кремле допустили максимально жесткие санкции США
Скопинский маньяк дал интервью Собчак
Мать и дочь погибли в озере из-за путаницы с педалями в машине
Первый канал изменит формат вечернего шоу из-за болезни Урганта
Алеся Кафельникова снялась обнаженной для иностранцев и взволновала фанатов
AMD отказалась бороться с майнерами
Москвичка обвинила бодибилдера-нигерийца в изнасиловании 
Американские сценаристы назвали лучшие фильмы и сериалы года
Литва закупила электроэнергию у Белоруссии и попросила Украину не делать этого
Россиян предупредили о резком росте цен на одежду и обувь
Новости партнеров
Прослушать новость

В России оценили версию ВОЗ о происхождении коронавируса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Globallookpress.com

Распространению коронавируса могла способствовать торговля дикими животными, но это не является единственной причиной, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Так он оценил новую версию ВОЗ о передаче заболевания, сообщает РИА Новости.

«Очень многие вирусы, они преодолевают так называемый биологический барьер. То есть они сначала свойственны для одних биологических видов, потом переходят к другим биологическим видам», — заявил он. Такой процесс, по словам специалиста, будет происходить более быстрыми темпами, если контакт человека с другими биологическими видами будет ближе.

При этом нельзя точно утверждать, что именно торговля дикими животными стала главной причиной распространения вируса, это могло только способствовать, добавил Вознесенский.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что рассматривают новую версию происхождения коронавируса. Они считают, что первоначальными носителями являются летучие мыши, а к людям он передался через гималайских цивет.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Стало известно о новой версии ВОЗ насчет происхождения коронавируса
В ВОЗ задумались об отказе от версии об утечке коронавируса из лаборатории
В ВОЗ назвали наиболее правдивую версию возникновения коронавируса