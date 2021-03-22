В России оценили версию ВОЗ о происхождении коронавируса

Распространению коронавируса могла способствовать торговля дикими животными, но это не является единственной причиной, заявил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Так он оценил новую версию ВОЗ о передаче заболевания, сообщает РИА Новости.

«Очень многие вирусы, они преодолевают так называемый биологический барьер. То есть они сначала свойственны для одних биологических видов, потом переходят к другим биологическим видам», — заявил он. Такой процесс, по словам специалиста, будет происходить более быстрыми темпами, если контакт человека с другими биологическими видами будет ближе.

При этом нельзя точно утверждать, что именно торговля дикими животными стала главной причиной распространения вируса, это могло только способствовать, добавил Вознесенский.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения заявили, что рассматривают новую версию происхождения коронавируса. Они считают, что первоначальными носителями являются летучие мыши, а к людям он передался через гималайских цивет.