В ВОЗ задумались об отказе от версии об утечке коронавируса из лаборатории

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), занимавшиеся исследованием происхождения коронавируса, задумались об отказе от версии, согласной которой источником распространения COVID-19 стала утечка из лаборатории Уханьского института вирусологии. Об этом сообщает Daily Mail.

Как отмечает издание, официально отчет с результатами международного расследования пока не публиковался — ожидается, что это произойдет на следующей неделе. Однако руководитель группы китайских экспертов, работавших совместно с ВОЗ, Лян Ваньнянь (Liang Wannian) уже заявил, что специалисты единогласно признали версию утечки «крайне маловероятной». По его словам, в дальнейшем расследование в этом направлении может быть продолжено только в случае появления новых доказательств.

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Специалист добавил, что раскрытые им результаты расследования были получены путем достижения консенсуса по этому вопросу между китайскими учеными и экспертами ВОЗ. Он также подчеркнул, что задержка публикации отчета не была связана с якобы возникшими между участниками исследовательской группы разногласиями. «Мы хотим представить полный, точный и научный отчет высочайшего уровня, поэтому этот процесс займет некоторое время», — пояснил он.

В феврале в ВОЗ называли наиболее правдивую версию возникновения коронавируса. Как предположил тогда член международной группы специалистов, работающих под эгидой ВОЗ, доктор Питер Дасзак, изначально вирус мог начать распространяться в южной части Китая, затем в Юго-Восточной Азии, а переносчиками все-таки были летучие мыши. По его мнению, именно на эту версию стоит «обратить наибольшее внимание».

Перед этим эксперты ВОЗ засомневались в сроках начала пандемии коронавируса. Они считают, что вирус мог начать распространяться в Китае раньше декабря 2019 года, когда об этом было официально объявлено. До этого сообщалось, что члены международной миссии отработали четыре версии передачи коронавирусной инфекции человеку — от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за инцидента в лаборатории.

При этом в США заявили, что по-прежнему допускают появление коронавируса в лаборатории в Китае. Вашингтон не согласился с утверждением специалистов ВОЗ о природном происхождении вируса и сообщил, что разведка США обладает информацией о том, что Пекин пытался скрыть источник возникновения COVID-19 и его значение на ранних этапах распространения инфекции.