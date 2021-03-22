Россиянам в некоторых регионах пообещали «настоящую теплынь»

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал аномальное тепло россиянам в некоторых регионах страны. Его прогноз передает ТАСС.

Самая теплая погода среди российских регионов в течение недели ожидается в Сибири и на Дальнем востоке. Там воздух прогреется на восемь-десять градусов выше нормы. В частности, такое потепление ожидается в Забайкалье и Красноярском крае. «Настоящая весна», — констатировал синоптик.

По прогнозу Вильфанда, в Красноярске днем потеплеет до плюс четырех градусов, в Иркутской области — до плюс восьми градусов, на юге Забайкалья, в Амурской области, Хабаровске — до плюс десяти градусов. «Настоящая теплынь», — заключил он.

Ранее Роман Вильфанд назвал сроки потепления в центре Европейской России. По его словам, плавное потепление начнется с понедельника, 22 марта, а к четвергу, 25 марта, температура повысится до плюс 3-7 градусов.