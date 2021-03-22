На Украине предполагаемого вора заставили умыться зеленкой

Жители города Мелитополь в Запорожской области Украины заставили предполагаемого вора умыться зеленкой и извиниться на камеру. Об этом сообщает «Страна.ua».

Видео сняли двое мужчин. Они предупредили злоумышленника, что если он не умоется зеленкой и не извинится, то «сейчас тут умрет». Сообщается, что местные жители неоднократно обращались в полицию из-за его краж, но безрезультатно, поэтому решили проучить вора сами.

В декабре прошлого года бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала гражданам страны провести «декоммунизацию» своих аптечек и избавиться от «советчины».

По словам экс-главы Минздрава, некоторые популярные в СССР средства могут быть не только бесполезными, но и опасными. Супрун, в частности, рекомендовала вместо использования йода и зеленки промывать неглубокие раны или порезы водой.