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На Украине предполагаемого вора заставили умыться зеленкой

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Кадр: телеграм-канал «Акцент - новости Запорожья, Украины и мира»

Жители города Мелитополь в Запорожской области Украины заставили предполагаемого вора умыться зеленкой и извиниться на камеру. Об этом сообщает «Страна.ua».

Видео сняли двое мужчин. Они предупредили злоумышленника, что если он не умоется зеленкой и не извинится, то «сейчас тут умрет». Сообщается, что местные жители неоднократно обращались в полицию из-за его краж, но безрезультатно, поэтому решили проучить вора сами.

В декабре прошлого года бывший министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун посоветовала гражданам страны провести «декоммунизацию» своих аптечек и избавиться от «советчины».

По словам экс-главы Минздрава, некоторые популярные в СССР средства могут быть не только бесполезными, но и опасными. Супрун, в частности, рекомендовала вместо использования йода и зеленки промывать неглубокие раны или порезы водой.

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