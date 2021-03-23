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Туристы-молодожены получили компенсацию за «разрушивший» их жизнь отпуск

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Фото: Wendy and Gary Brown

Туристы-молодожены получили компенсацию от туроператора, которая позволит им продолжать процесс реабилитации после травм, полученных во время отпуска. Об этом сообщает CheshireLive.

В январе 2018 года 57-летняя британка Венди Браун (Wendy Brown) и ее 56-летний муж Гэри (Gary Brown) отправились в отпуск на Тенерифе спустя полгода после свадьбы. Во время отдыха женщина упала с трехметровой лестницы в отеле, получив тяжелейшие травмы головного и спинного мозга.

«Мы были женаты всего шесть месяцев, когда поехали отдыхать на Тенерифе. Домой мы вернулись с разрушенной жизнью», — вспоминает муж пострадавшей.

Из-за тяжелых травм туристка была введена в искусственную кому в местной больнице. Прежде чем уехать в Великобританию, Браун перенесла операцию на головном и спинном мозге.

После того как пара вернулась домой, она обратилась в юридическую фирму с просьбой расследовать инцидент. После трех лет дискуссий между юристами семьи и туристической компанией было заключено соглашение, позволяющее супругам получить денежную компенсацию и продолжить процесс реабилитации.

«Мы рады что достигли этого соглашения. Сейчас мы думаем только о том, чтобы Вэнди получила необходимую ей помощь и уход», — заявил супруг Браун.

Представляющий интересы семьи юрист Шерил Палмер-Хьюз (Cheryl Palmer-Hughes) прокомментировал, что туроператоры должны извлечь урок из данного несчастного случая, чтобы повысить безопасность туристов.

«То, что должно было стать приятным отдыхом, превратилось в настоящий кошмар. Сейчас необходимо предоставить Венди доступ к квалифицированному лечению и максимально ускорить ее выздоровление», — добавил он.

Ранее в марте сообщалось о жительнице Великобритании, которая решила подать в суд на круизную компанию из-за смерти мужа, который, по ее мнению, скончался от отравления парами дизельного топлива. Как вспоминала вдова, в их каюте сильно пахло мазутом. Спустя два месяца после отпуска, мужчина скончался.

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