Вдова решила засудить круизную компанию за смерть мужа на борту из-за вони

Вдова решила подать в суд на круизную компанию из-за смерти мужа, который, по ее мнению, скончался от отравления парами дизельного топлива. Об этом передает Metro.

Инцидент произошел в августе 2018 года. 45-летний отец троих детей Питер Гейр (Peter Gair) и его жена Сара Гейр (Sarah Gair) были в семидневном круизе по норвежским фьордам. На борту Гейр начал жаловаться на вонь, а также на затрудненное дыхание и кашель. Как вспоминает вдова, в их каюте сильно пахло мазутом.

Сара Гейр упомянула, что перед поездкой ее муж указал в круизном опроснике, что болеет волчанкой и легочным фиброзом. Его состояние было стабильным и контролировалось медиками. Однако во время путешествия на корабле Питер Гейр почувствовал себя хуже и обратился за медицинской помощью, жалуясь на одышку и сильный кашель.

Когда лайнер пришвартовался в Саутгемптоне (Великобритания), Гейра сразу же доставили в больницу в реанимационное отделение. Около двух месяцев его состояние ухудшалось, и 13 октября 2018 года мужчина скончался. Вскрытие показало, что смерть была вызвана пневмонией с легочным фиброзом и волчанкой.

Как сообщили медицинские эксперты, если Гейр действительно вдыхал пары моторного топлива, то это могло ухудшить его состояние, так как такие испарения вызывают отравление у здоровых людей и очень опасны для страдающих легочными заболеваниями. Вдова скончавшегося подала в суд на компанию Carnival Plc — женщина утверждает, что самочувствие ее мужа значительно осложнилось после этого круиза.

Ранее в феврале сообщалось о пассажире самолета, который получил больше 13 миллионов рублей в качестве компенсации после того, как в аэропорту он поскользнулся на луже разлитого ликера и ударился головой. Полученные деньги мужчина планирует потратить на лечение травм и оплату услуг докторов.