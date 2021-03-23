Россияне сообщили о сбое в работе Google

Российские пользователи интернета сообщили о сбое в работе поискового сервиса Google. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Перебои в работе наблюдались также в таких странах, как США, Британия и Франция. Отмечается, что в России неполадки возникли ближе к полуночи, 74 процента жалоб связаны с работой сайта, 25 процентов — с входом в учетную запись. В США проблемы при входе в учетную запись отметили 52 процента пользователей, 47 процентов жалуются на сложности с поиском.

10 марта пользователи сети из России сообщили о проблемах с доступом к YouTube, некоторым сервисам Google и «Яндекс». Неполадки были зафиксированы около 13 часов по московскому времени. Жители Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов не могли зайти на сайты, а у других возникли сбои в работе сервисов.