Россиянам назвали укрепляющие иммунитет продукты

После зимы для хорошего самочувствия организму не хватает целого ряда витаминов и минералов, сообщила врач-диетолог Дарья Русакова. Ее слова приводят «Известия».

По ее словам, так как многие россияне живут в регионах, где мало солнечного света, в первую очередь им необходим витамин D, который есть в животных продуктах, в том числе в рыбе, яйцах, сыре, молочных продуктах.

Также частой проблемой является дефицит витамина C. Врач-диетолог Наталия Герасимова посоветовала делать акцент на овощи. Она уточнила, что это необязательно должны быть фрукты, необязательно цитрусовые. Источником витамина C также являются цветная капуста и обычная белокочанная капуста.

Кроме того, многим не хватает и витаминов группы B. Герасимова призвала россиян обратить внимание на бобовые. «Также нужны не только витамины, но и минералы. Поэтому в рацион стоит добавить и разнообразные орехи, в день хотя бы 30 граммов, потому что они являются источниками цинка, марганца, хрома, в некоторых также содержится железо», — пояснила специалист.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты способствуют долголетию. Специалист привел данные научных исследований, в которых называются семь обязательных продуктов, которые должны составлять основу рациона любого человека. «Это овощи, фрукты, это морепродукты, рыба, это красное вино в умеренных количествах, это орехи, в частности, миндаль, это черный шоколад и чеснок», — перечислил Мясников.