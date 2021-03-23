В России подвели итоги самоизоляции

Российские ученые изучили, как самоизоляция, введенная в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса, повлияла на здоровье граждан. Об этом «Комсомольской правде» рассказал профессор-кардиолог, доктор медицинских наук Мехман Мамедов.

В исследовании приняли участие 260 пациентов из пяти городов России — Москвы, Саранска, Пензы, Нижнего Новгорода и Ульяновска, а также четырех стран СНГ и ближнего зарубежья — Вильнюса, Баку, Бишкека, Нур-Султана. Возраст обследованных составлял от 30 до 69 лет, у всех было как минимум одно хроническое неинфекционное заболевание.

Выяснилось, что за время самоизоляции 38 процентов пациентов снизили физическую активность, а 13 процентов начали активнее заниматься спортом. Каждый четвертый гражданин признался, что начал больше есть дома, а 15 процентов рассказали о набранном за этот период весе.

Потребление алкоголя выросло только у трех процентов опрошенных — до пандемии его употребляли 33 процента пациентов. Однако частота курения увеличилась в полтора раза — с 12 до 18 процентов.

Почти половина россиян отметила незначительный стресс за время самоизоляции, примерно по пять процентов граждан заявили о выраженном стрессе и тревоге.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, что второй локдаун из-за коронавируса в России стал бы ударом для населения и экономики. «Если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики», — заявила она.

Режим самоизоляции был введен в России в конце марта, граждан перевели на удаленную работу и дистанционное обучение. В первое время людям можно было покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора. Первые послабления появились в начале лета.