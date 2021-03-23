Голикова объяснила отсутствие второго локдауна в России

Второй локдаун из-за коронавируса в России стал бы ударом для населения и экономики, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому для передачи «Антонимы».

«Если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики», — заявила она.

Ранее вице-премьер заявила об устойчивом снижении заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, уровень заболеваемости на 100 тысяч населения составляет 7,5. Такой показатель является самым низким за последнее время, при этом она призвала продолжать соблюдать меры предосторожности.